Turun ensi vuoden kotihoitoa kilpailutetaan

Turun kotihoidon henkilöstöpula on viimeisten vuosien aikana entisestään kurjistunut. Kotihoidosta puuttuu päivittäin yli 120 työntekijää, joka vaarantaa erityisesti vaativaa hoitoa tarvitsevien asiakkaiden hoidon. Jotta vaativaa hoitoa tarvitsevien asiakkaiden potilasturvallinen hoito ja sen jatkuvuus on voitu turvata, kotihoidossa on jouduttu ostamaan yksittäisille asiakkaille palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Asiakaspalveluiden ostoissa on aina ollut kyse henkilöstöpulasta johtuvan potilasturvallisuuden vakavasta vaarantumisesta. Tarve kotihoidon palveluiden ostoille on lisääntynyt työvoimapulan vaikeutuessa.

Kilpailutusten vuosittaiset kustannukset ovat noin 500 000 euroa ja Turku pyytää seutukuntia mukaan ensi vuoden ostopalveluiden hankintaan.

Turun sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee esitystä kilpailutuksen käynnistämisestä ensi viikolla.