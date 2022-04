Henkilökuntapula pakottaa Turun sulkemaan vanhusten tilapäishoidon paikkoja kesäksi, myös kotihoidon kriteerejä tiukennetaan

Turun kaupunki joutuu sulkemaan vanhusten tilapäishoidon paikkoja kesäksi henkilökuntapulan vuoksi. Lisäksi myös kotihoidon palvelujen myöntämiskriteereitä tiukennetaan.

Kaupungin mukaan vanhusten asumispalveluissa oli maaliskuussa täyttämättä noin 400 sijaisuutta. Tämän lisäksi Turun kotihoidosta puuttuu päivittäin yli 120 työntekijää. Uusia työntekijöitä on vaikea saada ja esimerkiksi avoinna oleviin kesän sijaisuuksiin ei ole useista hakukerroista huolimatta löytynyt tekijöitä. Kaupunki kertoo vanhuspalveluiden henkilöstön olevan erittäin kuormittunutta ja heidän tekevän koko ajan ylitöitä sekä tuplavuoroja.

– Henkilöstötilanteemme on niin vaikea, että joudumme sulkemaan tilapäishoidon paikkoja kesäksi. Vapautuva henkilöstö siirretään pitkäaikaishoidon yksiköihin vakituisten työntekijöiden loma-ajaksi, sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa sanoo tiedotteessa.

Turussa tilapäishoitoa tarjotaan seuraavissa yksiköissä: Runosmäki (osasto 5B), Mäntyrinne (osasto 1) ja Portsakoti (osastot 2 ja 3). Kaikkiaan Turun kaupungilla on 100 tilapäishoidon paikkaa. Tilapäishoidossa olevat asiakkaat ovat joko omaishoidettavia ja/tai kotihoidon asiakkaita, joiden tukimuotona on tilapäishoito. Jaksot ovat pääsääntöisesti 1–2 viikon vuorohoitojaksoja, kolmen vuorokauden omaishoitajien lakisääteisiä vapaapäiviä tai äkillisiä ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta tulevia jaksoja.

Mäntyrinteen ja Runosmäen tilapäishoito suljetaan 23. toukokuuta ja 4. syyskuuta väliseksi ajaksi, mikä tarkoittaa 70–75 tilapäishoidon asiakaspaikan vähennystä. Portsakotiin jää omaishoidon käyttöön ja kiireellisiin tarpeisiin 25–30 tilapäishoidon paikkaa.

– Toiminnan välttämätön supistaminen kesäajaksi kohdennetaan tilapäishoitoon siksi, että pitkäaikaishoivaa ei ole mahdollista supistaa. Pitkäaikaishoiva toteutetaan vanhuspalvelulain mukaisesti pysyväispalveluna, eikä asukkaita voi siirtää ilman omaa tahtoa paikasta toiseen, palvelualuejohtaja Sari Ahonen sanoo.

Turun kotihoidossa on pitkään ollut tavoitteena vähentää alle viisi tuntia palvelua kuukaudessa saavien asiakkaiden määrää. Tavoitteessa ei kuitenkaan ole onnistuttu, vaan vähän apua saavien asiakkaiden määrä on noussut. Tästä syystä runsaasti apua tarvitsevien palveluita on entistä vaikeampaa järjestää asiakkaan palvelutarvetta vastaavaksi vakavasta työvoimapulasta johtuen. Turun kotihoidon kriteereitä on nyt verrattu suurimpiin Varsinais-Suomen kuntiin ja Suomen suurimpien kaupunkien vastaaviin kriteereihin ja Turussa on tehty tarvittavat muutokset kriteeristöön.

– Käytännössä Turussa asuva ikääntynyt on saanut kotihoidon palveluja keskimääräistä parempikuntoisena kuin muissa kunnissa. Nyt joudumme tiukentamaan kotihoidon asiakkaaksi pääsyä, jotta henkilöresurssimme riittävät, palvelualuejohtaja Ahonen jatkaa.

Uudet kriteerit otetaan käyttöön uusilla asiakkailla toukokuun alusta. Kotihoidossa jo asiakkaana olevien palvelut määritellään aina kuuden kuukauden välein, joten arviointia tapahtuu myös vanhojen asiakkaiden kohdalla asteittain.

Turun sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee tilapäishoidon kesäajan sulkua sekä kotihoidon palvelujen myöntämiskriteereitä kokouksessaan 27. huhtikuuta.