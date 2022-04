Tuhkakuppi kärysi Raision Vaisaaressa

Karrinkadulla Raision Vaisaaressa sijaitsevan kerrostalon parvekkeella kärysi torstaiaamulla tuhkakuppi aiheuttaen epäilyn suuremmastakin palosta. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle hieman ennen kello kymmentä aamupäivällä. Paikalle lähetettiin alkuun kuusi yksikköä, mutta suurempaa tehtävää siellä ei ollut.

Pelastuslaitos sammutti pienen astian ja palo ei päässyt leviämään syttymiskohdasta.

Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta muistutetaan, että maasto alkaa olla altista ruohikkopaloille, joten minkä tahansa tulen käsittelyn kanssa on syytä olla tarkkana. Etenkin avotulen suhteen on syytä olla hyvin varovainen ja pitää mielessä, että sytyttäjä on aina vastuussa tulesta.

Ilmatieteenlaitos on antanut ruohikkopalovaarasta varoituksen Varsinais-Suomeen ja Ahvenanmaalle. Tuulisella säällä palot myös leviävät erittäin nopeasti.