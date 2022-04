Reilun viiden miljoonan euron suunnittelutyö Hajalan ja Kupittaan väliselle kaksoisraiteelle käynnistyi

Salon ja Turun välisen Hajala-Kupittaa -kaksoisraiteen suunnittelu on alkanut. Noin 40 kilometrin mittaisen rataosuuden suunnittelutyö on jaettu kahteen ratasuunnitelmaan, joita toteuttamaan on valittu Sweco. Sopimusten yhteisarvo on noin 5,2 miljoonaa euroa.

– Olemme tyytyväisiä, että onnistuimme tässä markkinatilanteessa saamaan kovan luokan suunnittelijat edistämään hanketta, sanoo Turun Tunnin Juna Oy:n projektijohtaja Annika Salokangas tiedotteessa.

Hajalan ja Kupittaan välille suunnitellaan toinen raide nykyisen raiteen viereen. Työ sisältää rataoikaisuja, siltojen suunnittelua ja korjaussuunnittelua. Alueellisesti ratasuunnitelmat rajautuvat Salon Hajalasta Kaarinan Nunnaan ja Nunnasta Turun Kupittaalle.

– Maankäytön, ympäristövaikutusten ja olemassa olevien rakenteiden huomiointi on keskeisessä roolissa suunnittelussamme. Hankealueella on lähes 90 siltaa, yksi tasoristeys ja kolme rautatieliikennepaikkaa, joiden osalta tarvitaan erityistä huomiota ja suunnitteluosaamista, kertoo Swecon ratasuunnittelun liiketoimintajohtaja Jori Lehtikangas.

Helsingin ja Turun välistä uutta junayhteyttä edistetään hankeyhtiön vetämänä viidessä erillisessä suunnittelukokonaisuudessa: Espoo-Lohja, Lohja-Salo, Salo-Hajala, Hajala-Nunna ja Nunna-Kupittaa. Nyt kaikki suunnittelusopimukset on solmittu ja suunnittelutyö on käynnissä hankkeen koko rataosuudelta.

Pisimmällä on Salon ja Hajalan välinen rataosuus, jonka suunnittelu valmistuu jo kuluvan vuoden aikana. Espoo-Salo -oikoradan suunnittelu käynnistyi viime syksynä ja etenee aikataulun mukaisesti. Kaikki ratasuunnitelmat on tarkoitus saada valmiiksi teknisin osin vuoden 2023 loppuun mennessä.