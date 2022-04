Sotaa pakenevien ukrainalaisten tilannetta helpottamaan on avattu Jobs for Ukraine -kampanjasivusto. Sivuston takana on suomalainen Oikotie-verkkopalvelu.

Jobs for Ukraine -sivustolle kerätään työnantajien ilmoituksia vapaista työpaikoista. Eri alojen työnantajat voivat ilmoittaa Oikotien yhteydessä olevaan kampanjasivustoon sellaisia vapaita työpaikkoja, jotka voisivat soveltua Suomeen saapuneille ukrainalaisille.

Jobs for Ukraine -sivusto on jo käynnistynyt ja Oikotie toivoo sinne monenlaisia työtehtäviä Suomeen saapuneiden ukrainalaisten haettavaksi. Yritykset voivat tukea ukrainalaisten työnhakua lisäämällä #jobsforukraine-tunnisteen Oikotielle laittamansa työpaikan kuvaukseen.

Suomalaiset voivat auttaa maahan saapuneita ukrainalaisia myös kahden muun nettisivuston avulla. Näistä toinen on kokonaisuus, jonka kautta voi lähettää tavara-apua Suomeen saapuneille sekä vielä Ukrainassa oleville. Toinen sivusto puolestaan auttaa Suomeen ja muihin maihin saapuvia ukrainalaisia löytämään majoituspaikkoja itselleen.

Oikotie on alunperin Sanoman perustama verkkopalvelu. Vuodesta 2020 lähtien sivusto on kuulunut norjalaiseen Schibsted-konserniin.