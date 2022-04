Alaikäistä poikaa puukotettiin Inkoossa – myös epäillyt alaikäisiä

Alaikäistä poikaa puukotettiin vatsaan Inkoon kirkonkylän keskustassa kiirastorstaina illalla. 15-vuotias uhri toimitettiin paikalta Lastensairaalaan Helsinkiin.

− Teräaseella vatsan alueelle aiheutettu vamma on aina hengenvaarallinen. Tässä tapauksessa asianomistajalla on kuitenkin ollut onnea matkassa, ja hän on jo päässyt pois sairaalasta, tutkintaa johtava rikoskomisario Mats Sjöholm kertoo Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen tiedotteessa.

Kun poliisipartiot tulivat tapahtumapaikalle, paikallisen marketin lähistölle, paikalla oli puukotetun lisäksi muita nuoria.

Poliisin mukaan epäillyt tekijät olivat poistuneet paikalta, mutta partio otti heidät kiinni saman illan aikana. Kaikki epäillyt ovat alaikäisiä, ja yksi heistä alle 15-vuotias. Kukaan ei ole enää kiinniottettuna.

Poliisin esitutkinnassa on selvinnyt, että epäillyt yrittivät saada teräaseella uhkamaalla asianomistajan laukun. Tämän jälkeen tilanne oli eskaloitunut puukotukseksi.

Poliisi selvittää tapahtunutta törkeän ryöstön yrityksenä. Poliisi kertoo, että rikosnimikkeet voivat tarkentua esitutkinnan aikana. Törkeästä ryöstöstä voi saada vankeutta vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta.

Poliisi pyrkii saamaan esitutkinnan valmiiksi ja syyteharkintaan vielä kuluvan kevään aikana.