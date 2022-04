Turun keskustassa pyörivien nuorten pariin jalkaudutaan jatkossa iltaisin ja viikonloppuisin: tarkoituksena puuttua häiriökäyttäytymiseen

Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelut sekä nuorisopalvelut käynnistävät tänään 19. huhtikuuta POPPI-yhteistyömallin, jossa nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset jalkautuvat nuorten pariin arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Mallin toivotaan rauhoittavan ja ennaltaehkäisevän ydinkeskustassa ilmenevää nuorten häiriökäyttäytymistä.

Kaupungin mukaan tarkoituksena on nuorten kohtaaminen ja ammattilaisten näkyvillä olo, ei järjestyksenvalvonta. Kohtaamiset ovat nuorille vapaaehtoisia.

– Sosiaalipalveluiden ja nuorisopalveluiden ammattilaiset ovat näkyvillä ja nuorten saatavilla, niin sanottuina turvallisina aikuisina, sanoo tiedotteessa sosiaalityöntekijä Harri Kerola.

Tiimissä on kerrallaan kaksi työparia. Mukana on myös laajemmin nuorten kanssa työskenteleviä tahoja, kuten sosiaalityö, lastensuojelu ja kouluterveydenhuolto. Rikosseuraamuslaitoksen rikosseuraamustyöntekijä on mukana kerran viikossa. Toimintamallissa tehdään tiivistä yhteistyötä myös poliisin ja muiden jalkautuvien tahojen, esimerkiksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Tukenasi ry:n kanssa.

– Kohtaamme nuoria ja puhumme heidän kanssaan tavallisista nuoria kiinnostavista asioista. Tärkeä työkalu on luoda luottamukselliset välit nuoriin, olla aidosti kiinnostuneita heidän tilanteistaan ja löytää mahdollisia, nuoria kiinnostavia, vaihtoehtoisia vapaa-ajanviettotapoja tai muita nuoren haluamia palveluja, kertovat nuorisopalvelupäälliköt Taina Laaksonen ja Anna Salminen kaupungin nuorisopalveluista.

– Teemme jalkautumista ensisijaisesti nuoria varten ja olemme kiinnostuneita kuulemaan, miten heille suunnattuja palveluja tulisi kehittää.

Kaupunki laatii parhaillaan keskusta-alueelle turvallisuussuunnitelmaa, jossa huomioidaan yhtenä osa-alueena häiriökäyttäytyminen. Suunnitelma valmistuu kevään aikana, ja sen laatimisessa ovat mukana Turun kaupunki, Lounais-Suomen poliisi, Varsinais-Suomen pelastuslaitos sekä eri järjestöjä, yhdistyksiä ja kauppiaita.

Lisäksi suunnittelussa on pitkän aikavälin toimia kolmen vuoden ajaksi yhteistyössä Lounais-Suomen poliisilaitoksen, Turun Ydinkeskustayhdistyksen ja Hansakorttelin sekä nuorten kanssa työskentelevien järjestöjen kanssa.

