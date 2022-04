Fölin kesäaikataulut voimaan maanantaina

Fakta

Kesäaikataulukauden reittimuutokset

25.4. alkaen Turussa palvelulinja P2 ajetaan Ylioppilaskylässä Simolankadun kautta. Reitti Puutorin suuntaan on Nummenpuistokatu – Simolankatu – Kirkkotie – Suntiontie. Skanssin suuntaan reitti on päinvastainen. Simolankatu on ns. sinistä aluetta, jolla matkustajia otetaan kyytiin tarpeen mukaan myös pysäkkialueiden ulkopuolella.

6.6. alkaen Naantalin sisäisen linjan N2 vuorot, jotka ovat kulkeneet Särkänsalmentien ja Luonnonmaantien kautta, ajetaan vain Särkänsalmentien kautta. Muutosta korvataan siirtämällä linja N7 kulkemaan Särkänsalmentietä ja Luonnonmaantietä.

1.7. alkaen linjojen 9 ja 60 reittejä jatketaan Vaalasta Varissuolle. Linjat tullaan ajamaan Vaalasta reittiä Eestinkatu – Vaalantie – Hintsa Knaapin katu – Littoistentie, Varissuolta samaa reittiä Vaalan ja keskustan suuntaan. Lähtö- ja päätepysäkki Varissuolla on 834 Pihkalankatu.