Lounais-Suomen poliisilla 1 400 tehtävää pääsiäisen aikana – kotihälytyksiä sata

Lounais-Suomen poliisilla on ollut pääsiäisen aikaan noin 1 400 tehtävää. Poliisin mukaan tehtävien kokonaismäärä noudatti viime vuoden kohonnutta tasoa. Sen sijaan vuonna 2020, jolloin oli ensimmäinen koronakevät, tehtävämäärä oli kolmanneksen pienempi.

Kotihälytyksiä poliisi on saanut pääsiäisen aikana noin sata. Syinä hälytyksiin on ollut useimmiten häiritsevä meteli ja perheväkivalta. Viime vuoden ja sitä edeltävän vuoden kotihälytysten määrä oli noin puolet suurempi, johtuen siitä että tuolloin ravintolat olivat pitkälti suljettuina.

Poliisi kertoo, että pyhien aikana on näkynyt myös ihmisten pahoinvointi ja yksinäisyys. Poliisi on hälytetty pääsiäisen aikana 25 kertaa avuksi asiakkaan itsetuhoisuuden tai tähän liittyvän avunpyynnön vuoksi. Parikymmentä kertaa poliisin partio on hälytetty selvittämään odottamatonta kuolemantapausta, Poliisi pitää määrää mainittavana.

Poliisi on puuttunut pääsiäisliikenteessä muun muassa ylinopeuksiin. Pääsiäisen aikaan yli viisikymmentä kuljettajaa on menettänyt ajo-oikeutensa eri syistä. Rattijuopumuksista yli puolet on ollut törkeitä.