Malmössä mellakoitiin jälleen, koulun sytyttämistä epäillään törkeäksi tuhopoltoksi

Jo useita päiviä kestänyt mellakointi jatkui jälleen Ruotsin Malmössä viime yönä. Muutaman rauhallisen tunnin jälkeen mellakointi yltyi paikallista aikaa iltayhdentoista tienolla.

Poliisi käytti kyynelkaasua mellakoitsijoita vastaan. Tilanne rauhoittui vasta kolmen aikaan aamuyöstä.

Mellakoinnin yhteydessä sytytettiin jälleen useita tulipaloja ja poliiseja heiteltiin kivillä. Tapahtumista on poliisin mukaan monia rikosepäilyjä esimerkiksi ilkivallasta ja väkivaltaisesta mellakoinnista ja useita ihmisiä on otettu kiinni.

Joukossa on myös epäily törkeästä tuhopoltosta, sillä puolenyön jälkeen koulurakennus sytytettiin tuleen. Poliisin mukaan palo oli "melko laaja" ja paikalle oli hälytettävä pelastuspalvelu. Vielä yöllä vahinkojen laajuudesta ei ollut tietoa.

Lisäksi useita autoja, renkaita ja roska-astioita sytytettiin tuleen. Poliisin tiedottajan mukaan pelastuspalvelu ei voinut vastata kaikkiin paloihin välittömästi turvallisuustilanteen vuoksi. Osan paloista annettiin roihuta, jos niiden ei nähty aiheuttavan leviämisvaaraa.

Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut sunnuntain mellakoinnissa.

Mellakat alkoivat useissa Ruotsin kaupungeissa sen jälkeen kun tanskalaisen äärioikeistopuolueen johtaja Rasmus Paludan aloitti "vaalikiertueensa" Ruotsissa ja poltti tapahtumissaan Koraaneita. Paludan on viime päivinä joko vieraillut tai ilmoittanut vierailevansa eri kaupungeissa Ruotsissa, mistä on seurannut väkivaltaisia mellakointia ja ilkivaltaa. Väkivalta on pääasiassa kohdistunut poliisiin.

Joitakin kymmeniä ihmisiä on otettu kiinni, ja alle parikymmentä poliisia on loukkaantunut.

Sunnuntaina Paludan ei lopulta näyttäytynyt tilaisuuksissa, joita hän oli ilmoittanut järjestävänsä. Hän ilmoitti iltapäivällä Facebook-sivullaan, että oli päättänyt perua mielenilmauksensa. Paludanin mukaan poliisi on osoittanut "olevansa täysin kykenemätön suojelemaan itseään ja minua".

Poliisi epäili sunnuntaina, ettei Paludan koskaan aikonutkaan saapua paikalle.