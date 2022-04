Partioviikko näkyy ja kuuluu Turussa – kävelykadulla kahvinjakotempaus

Kuluvalla viikolla vietettävä valtakunnallinen Partioviikko näkyy ja kuuluu myös Turussa. Lounais-Suomen partiolaiset järjestävät muun muassa kahvinjakotempauksen ja huivittavat Helsinginkadulla sijaitsevan Vincit-ankan.

Tiistaina kävelykadulla järjestettävässä tempauksessa partiolaiset tarjoavat kahvia ja mehua kello 14.30 ja 16.30 välisenä aikana. Samalla on tilaisuus tavata partiolaisia ja keskustella heidän kanssaan.

Partiohuivi on partiolaisten symboli. Partiolaiset huivittavat Tuomaansillan kupeessa Helsinginkadulla sijaitsen Vincit-ankan, jotta Partioviikko näkyy myös Turun katukuvassa.

Partioviikko on vuosittainen tapahtumaviikko, jota vietetään viikolla, jolla on partiolaisten suojeluspyhimyksen, Pyhän Yrjön päivä, eli Yrjön nimipäivä.

Suomessa partiotoiminnassa on vuosittain mukana noin 65 000 lasta, nuorta ja aikuista. Partiolaisten määrä on pysynyt samalla tasolla korona-ajasta huolimatta. Lounais-Suomen Partiopiirissä jäsenmäärä on jopa kasvanut aavistusen.