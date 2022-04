Orpo matkustaa Washingtoniin yhdessä Ruotsin Kristerssonin kanssa: tavoitteena Nato-jäsenyyden edistäminen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson matkustavat Washingtoniin 18.-22. huhtikuuta tapaamaan yhdysvaltalaisia poliitikkoja ja asiantuntijoita. Matkan tarkoituksena on keskustella Euroopan turvallisuustilanteesta sekä Suomen ja Ruotsin turvallisuuspoliittisista ratkaisuista.

Puheenjohtajat tapaavat edustajia muun muassa Yhdysvaltain kongressista, kansallisesta turvallisuusneuvostosta sekä Yhdysvaltain ulko- ja puolustusministeriöstä. Lisäksi he tapaavat ajatushautomoiden edustajia.

– Yhdysvallat on Suomen ja Ruotsin läheisimpiä ja tärkeimpiä kumppaneita. Siksi meidän on käytävä jatkuvaa ja syvällistä vuoropuhelua Euroopan turvallisuudesta ja varsinkin turvallisuuspoliittisista ratkaisuistamme. Tavoitteenamme on Suomen liittyminen Naton jäseneksi ja tätä aiomme myös pohjustaa tapaamisissamme, Orpo ja Kristersson lausuvat tiedotteessa.

Orpon ja Kristerssonin mukaan pyrkimyksenä on kasvattaa tietoutta Suomen ja Ruotsin tilanteesta, jotta Nato-jäsenyysprosessin edistyminen Washingtonissa olisi mahdollisimman nopeaa ja sujuvaa.