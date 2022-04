Raisioon avautui ukrainalaisten avustuskeskus

Raision keskustaan on avattu Ukrainan pakolaisille kiireellistä hätäapua ja välttämättömiä avustustarvikkeita jakava avustuskeskus. Torin kulmauksessa toimiva keskus palvelee niin Raisioon kuin ympäristökuntiinkin majoittuneita pakolaisia.

Raision avustuskeskuksesta pakolaiset saavat muun muassa vaatteita, hygieniatuotteita, lastenruokaa, leluja, talous- ja siivoustarvikkeita, kodinkoneita sekä pienkalusteita. Palvelua ja neuvontaa annetaan myös ukrainan kielellä. Päivittäistä toimintaa järjestetään pääasiassa suomalaisin ja ukrainalaisin vapaaehtoisvoimin sekä eri yhteistyökumppaneiden henkilöstön avustamana.

– Kun hätä on suurin, tarvitaan tehokkaita toimia ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Avustuskeskus on hyvä esimerkki siitä, mitä kaikkea yhdessä saadaan aikaan. On hienoa, että alueen toimijat ovat lähteneet aktiivisesti mukaan, Raision kaupungin tuore Ukraina-koordinaattori Maarit Kokkonen sanoo tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Avustuskeskus on perustettu yhteistyössä Raision kaupungin ja Raision seurakunnan, Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ja Raision osaston, Maskun seurakunnan, Ote-säätiön sekä Suomen Ukrainalaiset ry:n kanssa.

Lahjoitusten vastaanottoa keskuksessa ei ainakaan toistaiseksi tilarajoituksista johtuen ole. Ukrainan avustuskeräyksiä sekä -tapahtumia järjestävät lukuisat järjestöt ja toimijat eri puolilla seutua.

Raision avustuskeskus sijaitsee osoitteessa Raisiontori 6. Avustuskeskus on avoinna maanantaista perjantaihin kello 10–18 sekä lauantaina ja sunnuntaina kello 10–16. Pääsiäisenä 15–18.4. keskus on auki kello 10–16. Avustuskeskus palvelee ainoastaan pakolaisia.