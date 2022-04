Hoitaja, oletko kohdannut työssäsi väkivaltaa? Kerro meille kokemuksistasi

Soteammattilaisten kokeman väkivallan määrä on jatkanut kasvuaan jo vuosikausia, vaikka ongelma on tiedostettu ja ennaltaehkäisevää työtä on tehty.

Työssä kohdattu väkivalta katsotaan työtapaturmaksi. Lisäksi se on useimmiten rikos. Aina asia ei kuitenkaan etene edes esimiehelle tai esimieheltä eteenpäin.

Teemme juttua siitä, millaista väkivaltaa sote-alalla työskentelevät työssään kokevat, miten se heihin vaikuttaa ja puuttuuko työnantaja tilanteisiin riittävästi sekä ennakkoon että jälkikäteen.

Kerro omista kokemuksistasi alla näkyvässä kyselyssä. Kysely on auki perjantaiaamuun saakka. Saatamme käyttää vastauksia nimettömänä jutun yhteydessä.