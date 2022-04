Verkko-ostaminen nousi ennätyssuureksi maaliskuussa – pian kauppa voi kuitenkin notkahtaa

Vilkas Groupin tuottama verkkokauppaindeksi kertoo, että suomalaisten tekemien verkko-ostosten koko on noussut ennätyssuureksi.

– Keskimääräinen ostos kasvoi peräti 75 prosenttia, mutta tilauksia tehtiin 30 prosenttia vähemmän. Pian on pelättävissä paha notkahdus, Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski uskoo tiedotteessa.

Suomalaiset ovat tehneet verkossa miltei kaksi kertaa aiempaa suurempia ostoksia Venäjän aloitettua hyökkäyksen Ukrainaan, käy ilmi yli 2 000 verkkokaupan myyntiä seuraavasta indeksistä.

– Tämä on sekä erittäin hyvä että todella huono uutinen. Ostosten koon kasvu kertoo, että kansalaiset ovat ostaneet aurinkopaneeleita, generaattoreita, lämpöalustoja ja muuta kriisivaraa. Varautuminen on tietysti hyvä asia. Mutta samalla tilausten lukumäärä supistui kolmanneksen, ja jos otetaan huomioon näiden ostosten kertaluonteisuus, pian on pelättävissä paha notkahdus. Se taas on todella huono asia suomalaiselle verkkokaupalle, kaupalle ja koko maalle, Korkiakoski arvioi.

Suomalaisen Työn Liitto (STL) korostaa suomalaisten halua ostaa kotimaista, ja yhä enemmän juuri verkosta.

– Postin tänä vuonna teettämän tutkimuksen mukaan lähes 70 prosenttia suomalaisista aikoo ostaa tulevaisuudessa enemmän kotimaisista verkkokaupoista. Tämä on hieno tulos ja tulee suomalaisen työn kannalta merkittävään aikaan, sillä juuri nyt on äärimmäisen tärkeää, että suomalaiset toteuttavat asenteitaan ja ostavat suomalaisia tuotteita ja palveluita. Haluamme osaltamme auttaa helpottamaan kuluttajan valintaa verkkokauppaviidakossa ja olemmekin päättäneet, että Avainlippu-merkkiä voi hakea myös verkkokaupalle, STL:n toimitusjohtaja Tero Lausala sanoo.

– Verkkokaupan osalta on paljon tehtävää. Kuluttajat haluavat nähdä helpommin ja varmemmin, missä tuotteet on valmistettu ja kuka niitä myy. Kun tämä saadaan aikaan, etenkin suomalaiset pk-valmistajat ja pk-kauppa hyötyvät valtavasti – ja sitä kautta koko talous, Korkiakoski sanoo.