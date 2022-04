Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos hälytettiin varhain kiirastorstaiaamuna Espoon Upseerinkadulle sammuttamaan Perkkaan kappelissa syttynyttä tulipaloa.

Sammutustöitä on tehty aamun aikana rakennuksen sisällä ja katolla. Katto- ja seinärakenteita on jouduttu purkamaan sammutustöiden edetessä, mutta rakennusta ei onnistuta pelastamaan. Kattorakenteet ovat tulessa ja sisäkatto on osittain sortunut kirkkosaliin, ja rakennus tulee tuhoutumaan täysin, pelastuslaitos tiedottaa.

Sammutustyöt jatkuvat aamupäivään asti.

Hälytys palopaikalle tuli puoli neljän aikaan aamuyöstä automaattisen palohälytyksen käynnistyttyä. Pelastuslaitoksen mukaan palon syttymissyytä ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida, mutta tuhopolton mahdollisuutta ei ole poissuljettu.

Perkkaan kappeli on arkkitehti Berndt Blomin suunnittelema vuodelta 1929. Perkkaan kappeli yritettiin tuhopolttaa vuonna 2009.