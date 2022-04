Joko vihdoin lämpenee? Katso miltä näyttää pääsiäisen sää

Ilmatieteenlaitoksen mukaan pääsiäistä vietetään pääosin kauniissa kevätsäässä, vaikkakin se käynnistyy melko kylmänä ja sateisena. Keskiviikkona laaditun ennusteen mukaan kiirastorstaina matalapaineen alue liikkuu Suomen yli itään, ja suuressa osassa maata tulee hajanaisia vesi-, räntä- ja lumisateita. Lämpötila jää epävakaisessa säässä koko maassa alle +5 asteen.

Pitkäperjantaina lumi- ja räntäkuuroja voi vielä esiintyä maan itäosassa, mutta muualla maassa perjantai on jo poutainen ja lännestä alkaen myös aurinkoinen. Aurinkoisilla alueilla lounaassa lämpötila voi kohota noin +8 asteeseen. Maan etelä- ja itäosassa puuskainen pohjoistuuli saa sään tuntumaan kuitenkin varsin kylmältä.

Lauantain vastaisena yönä Suomeen vahvistuu lännestä korkeapaine ja sää selkenee. Yö on kuitenkin kylmä, lämpötilan ollessa kahdesta kymmeneen astetta pakkasella.

Lauantaina Suomeen vahvistuu lännestä korkeapaine, ja sää lämpenee vähitellen. Päivälämpötilat ovat maan länsiosassa 5‒10 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa 3‒7 astetta, pääsiäismaanantaina voi olla lämpimämpääkin.

– Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa kuitenkin Jäämerellä liikkuvat matalapaineet, joista saattaa ajoittain yltää Suomeen runsaampaa pilvisyyttä ja pohjois- ja itäosaan maata myös vähäisiä lumi- tai vesisateita, sanoo Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman.

Huhtikuun puoliväliin ajoittuvan pääsiäisen sää on vuodenaikaan nähden melko tyypillinen. Tilastojen mukaan päivälämpötilat ovat huhtikuun puolen välin jälkeen tyypillisesti maan etelä- ja keskiosassa +6:n ja +10 asteen välillä, pohjoisessa nollan ja +6 asteen välillä. Lähinnä länsi- ja etelärannikolla lämpötila pysyttelee öisin nollan yläpuolella.

Lunta on maassa huhtikuun puolen välin jälkeen monin paikoin tyypillistä enemmän. Tänä vuonna lumetonta on huhtikuun puolivälissä lähinnä vain maan lounaisosassa. Maan etelä- ja keskiosassa lunta on harvinaisen, paikoin jopa poikkeuksellisen paljon.

Vuosi sitten pääsiäinen oli pari viikkoa tämänvuotista aikaisemmin. Tuolloin pääsiäistä vietettiin ajankohtaan nähden hieman tavanomaista lauhemmassa säässä.