Saaristokuntien uuden yhteistyöyrityksen toimitusjohtajaksi Kristiina Kukkohovi

Visit Turku Archipelago Oy:n toimitusjohtajaksi on valittu oululainen Kristiina Kukkohovi. Hän aloittaa tehtävässään toukokuun 16. päivä. Kukkohovilla on matkailun ja markkinoinnin parissa työkokemusta muun muassa Finnairilla, Tallink Siljalla ja Levillä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Turun, Paraisten ja Kaarinan muodostama uusi yhteistyöyritys toimii alueen matkailun ja elinkeinon veturina. Turun elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen kertoo kaupungin tiedotteessa, että uuden matkailun alueorganisaation tehtävänä on johdattaa koko Turun alueen ja saariston matkailu "arvoiseensa menestykseen".

Kyynäräinen uskoo Kukkohovin mahdollisuuksiin saada sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailijavirrat johdetuksi alueen matkailukohteisiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tiedotteessa muistutetaan, että alueen matkailun toimintaedellytysten ja markkinoinnin parantaminen vaativat koko Turun alueen matkailun kehittämistä. Tästä syystä alueella on organisoitu uudelleen matkailun markkinointi- ja kehittämistyö.

Kukkohovi itse perustelee haluaan tulla kehittämään alueen matkailua muun muassa meren läheisyydellä.

– Turun seutu on aina edustanut minulle kauneutta, historiaa ja kiinnostavaa kaupunkikulttuuria. Suomen kaupunkikohteista Turku on aina ollut numero yksi. Meren läheisyys saariston kaupungeissa merkitsee minulle äärettömyyttä ja samalla lukemattomia uusia mahdollisuuksia. Kaupunkialueita ympäröi maailman mittakaavassa lähes koskematon saaristo, jota tulee käsitellä kunnioituksella ja herkkyydellä kaupallisesta tahtotilasta huolimatta, Kukkohovi perustelee tiedotteessa.