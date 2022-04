Hallitus antaa tänään odotetun turvallisuusselonteon eduskunnalle – katso tiedotustilaisuus suorana kello 14

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta eli niin sanottu TP-Utva sai eilen valmiiksi ajankohtaisselonteon turvallisuusympäristön muutoksesta.

Eduskunnan tahtoa Suomen liittymisestä puolustusliitto Natoon aletaan selvittää toden teolla, kun hallitus luovuttaa selonteon tänään eduskunnalle.

Selonteko on esillä valtioneuvoston yleisistunnossa tänään kello 13. Tämän jälkeen asiasta on määrä järjestää tiedotustilaisuus, jossa ovat mukana ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ja sisäministeri Krista Mikkonen (vihr). Tilaisuuden on määrä alkaa noin kello 14.

Aihe on esillä tänään myös Tuhkolmassa, kun samaan aikaan pääministeri Sanna Marin tapaa ruotsalaiskollegansa Magdalena Anderssonin.

Selonteko käynnistää eduskunnan kantoja selvittävän prosessin, mutta varsinaisia päätöksiä mahdollisen Nato-jäsenyyden hakemisesta on luvassa vasta myöhemmin keväällä. Eduskunnan on määrä käydä selonteosta lähetekeskustelu pääsiäispyhien jälkeen keskiviikkona. Lähetekeskustelun jälkeen selonteko etenee valiokuntakäsittelyyn.