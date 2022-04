Turun AMK:ssa koulutetaan tulevaisuudessa kansainvälisiä hitsausammattilaisia vaativassa maksullisessa koulutuksessa

Turun ammattikorkeakoulu on saanut luvan tarjota ja toteuttaa kansainvälisen hitsausinsinööri- ja hitsausteknikon koulutukset eli IWE- ja IWT-koulutukset.

Koulutukset soveltuvat hitsattujen rakenteiden suunnittelijoille, alihankinta- ja valmistuksenvalvojille, toimitusvalvojille ja tarkastusviranomaisille sekä tuotanto- ja laatupäälliköille.

AMK:n mukaan uudet koulutusoikeudet laajentavat merkittävästi oppilaitoksen osaamista ja hyödyttävät laajasti alueen teollisuuspuolta.

– Olemme käsitelleet ja tutkineet Varsinais-Suomen ja koko Suomen alueen valmistavan teollisuuden eläköitymislukuja. Niiden valossa alan eläköityminen tulee olemaan merkittävää seuraavien viidentoista vuoden aikana, minkä vuoksi uusien asiantuntijoiden kouluttaminen on elintärkeää. Lisäksi Varsinais-Suomen metalliteollisuuden kasvun ennustetaan olevan voimakasta jo lähitulevaisuudessa, mikä luo paineita kouluttaa alueelle erikoisosaavaa työvoimaa, Turun ammattikorkeakoulun koulutus- ja tutkimuspäällikkö Mika Lohtander sanoo tiedotteessa.

Koulutussuunnittelu on aloitettu, ja ensimmäinen mahdollisuus koulutukseen on tarkoitus tarjota joko syksyllä 2022 tai keväällä 2023.

Koulutus on vaativa, ja se on tarkoitettu jo työelämässä oleville ammattilaisille, joilta puuttuu eurooppalaisen hitsausinsinöörin pätevyys. Koulutus järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston ja Koneteknologiakeskuksen kanssa, ja se on maksullinen.

– Yritykset tarvitsevat hitsausinsinöörin pätevyyden aina, kun yritys haluaa myydä tai markkinoida hitsattuja tuotteita. Varsinais-Suomen alueella on ollut valtava osaamispula pätevistä hitsausinsinööreistä ja hitsausteknikoista, Lohtander sanoo.

Koulutusluvan myöntää Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys Ry., joka toimii kansainvälisen hitsausinsinööriliiton alaisuudessa.

– Olen iloinen ja onnellinen tästä mahdollisuudesta, jonka Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys on nyt luonut meille ammattikorkeakouluna, sanoo Lohtander.