Miten hoitoalan lakko on vaikuttanut sinun sairautesi hoitoon? Kerro meille kokemuksistasi

Hoitoalan työtaistelu on jatkunut jo puolitoista viikkoa. Lakko on ajanut alas Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kiireettömän toiminnan ja vaikuttanut myös kiireellisen hoidon toteutumiseen. Isoja leikkauksia on peruttu yli 45 ja esimerkiksi syöpähoidoissa ja -diagnostiikassa on esiintynyt viivettä.

Lakon sivuvaikutukset ovat näkyneet myös perusterveydenhuollossa, jossa ei ole saatavilla täysimittaisia laboratorio- ja röntgentutkimuksia.

