Hesburger ilmoitti maaliskuun alussa tehneensä päätöksen vetäytyä Venäjän liiketoiminnoistasen jälkeen, kun hampurilaisketjun perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela oli ensin antanut ristiriitaisia kommentteja yhtiön suunnitelmista Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Viime viikkoina muun muassa sosiaalisessa mediassa on kuitenkin puhuttanut yhtiön hitaus siirtyä sanoista tekoihin. Maaliskuun loppuun mennessä yhtiö oli sulkenut vasta yhden yli 40 ravintolastaan Venäjällä ja Valko-Venäjällä.

Maanantaina turkulaislähtöinen hampurilaisketju tiedotti, että ravintoloiden sulkemisaikataulua ovat hidastaneet huoli henkilökunnan turvallisuudesta ja juridiset haasteet.

Tämänhetkinen aikataulu on, että Hesburgerin kaikkien omien ravintoloiden ovet sulkeutuvat Venäjällä huhtikuun puolivälin ja huhtikuun viimeisen päivän välisenä aikana. Hesburgerin mukaan paikallisille yrittäjille on lähtenyt myös purkuilmoitus, jossa heille on ilmoitettu, että ravintoloiden ovet on suljettava välittömästi.

Ukrainassa Hesburgerilla on seitsemän ravintolaa pääkaupunki Kiovassa. Toimitusjohtaja Kari Salmela kertoo tiedotteessa, että Suomeen kantautuneiden tietojen mukaan kaikki Hesburgerin ukrainalaistyöntekijät ovat elossa, eikä ravintoloita ole tuhoutunut taisteluissa.

– Emme avaa yhtään ravintolaa, ennen kuin se on täysin turvallista kaikille työntekijöille ja asiakkaille. Maksamme kaikille paikallisille työntekijöille edelleen täyttä palkkaa. Ajatuksemme ovat urheiden ukrainalaisten puolella ja toivomme sydämen pohjasta, että rauha saataisiin takaisin maahan, Salmela kommentoi yhtiön tiedotteessa.