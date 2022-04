Kasvisruokaa Turussa kirkon kivijalassa – vetonauloina lasagne- ja pihvipäivät

Kävelykadun tuntumassa sijaitseva Kasvisravintola on monelle yhä tuntematon, vaikka se on toiminut samalla paikalla Turun Betel-kirkon kivijalassa jo 18 vuoden ajan. Katseilta piilossa oleva paikka pitää tietää, sillä harva eksyy sinne vahingossa.

– Väkeä käy tasaisesti. Aiemmin tammikuussa oli tavallista vilkkaampaa ja myös lokakuussa, kun moni vietti lihatonta lokakuuta. Nykyään muutkin ravintolat ovat ottaneet kasvisruokavalion paremmin huomioon, joten kilpailua on enemmän, sanoo Kasvisravintolan ravintolapäällikkö Suvi Hautakoski.

Hautakoski aloitti Kasvisravintolassa yli kymmenen vuotta sitten kylmäkkönä. Siitä hän on edennyt kokiksi ja ravintolapäälliköksi.

­– Olen syönyt kasvisruokaa lapsesta asti. Tuntuu hienolta, että voin tehdä sitä työkseni.

Kasvisravintolassa on lounaspöytä, jossa on runsaasti salaatteja, raasteita ja ituja, päivittäin vaihtuva lämmin ruoka lisukkeineen sekä päivän keitto. Hintaan sisältyy vesi, leipä ja yrttitee. Lisämaksusta tarjolla on muita ruokajuomia sekä kahvia. Tarjolla on myös täysin vegaaninen ja gluteeniton lounasvaihtoehto.

"Emme valmista leikkiliharuokaa vaan hyvää kasvisruokaa, joka on puhtaampaa ja vähemmän prosessoitua."

– Vegaanisen ruuan kysyntä on kasvanut viime vuosina. Myös ruokatuotteet ovat kehittyneet. Aluksi tukuista ei saanut oikein mitään vegaanisia tuotteita. Kasvikermakin piti ostaa pienissä purkeissa. Nykyään valikoimaa on hyvin.

Hautakoski kertoo ruokien raaka-aineiden olevan mahdollisuuksien mukaan luomu- ja lähiruokaa. Ruuat ja leivät valmistetaan paikan päällä alusta saakka itse, ja ateriaan suunnitellaan mukaan myös proteiininlähde kuten papuja tai soijaa.

– Erilaisten lihan korvikkeiden määrä on viime vuosina lisääntynyt, mutta käytämme niitä hyvin vähän. Emme valmista leikkiliharuokaa vaan hyvää kasvisruokaa, joka on puhtaampaa ja vähemmän prosessoitua.

Tiistaisin Kasvisravintolassa on lasagnepäivä ja keskiviikkoisin on pihvipäivä. Nämä ovat Hautakosken mukaan myös viikon suosituimpia päiviä. Lasagnepäivinä asiakasmäärä tuplaantuu muihin päiviin verrattuna.

– Soijarouhe-tomaattikastikkeeseen tehty lasagne on bravuurimme. Sitä menee paljon myös esimerkiksi yliopiston sitseihin. Asiakkaat haluavat myös pihvipäiviä, vaikka kyse olisikin kasvisruuasta. Valmistamme pihvejä muun muassa kasviksista, manteleista ja pavuista. Usein on myös joku perunaruoka, sillä niistä asiakkaat tykkäävät.

Lounaalla on välillä tarjolla myös erilaisia jälkiruokia, kuten leivonnaisia ja rahkoja.

Testipäivänä tarjolla oli runsas salaattipöytä, tomaatti-vuohenjuustokeitto, mausteiset uunivihannekset, kookoslinssikastike ja kuminaperunoita. Valitsimme lounasseuralaisen kanssa salaattipöydän antimia ja lämpimiä vaihtoehtoja. Ruoka oli kaikin puolin erittäin hyvää kotiruokaa. Lounaan parasta antia olivat salaattipöydän papu- ja hernesalaatit, erilaiset tahnat ja aamulla paistetut juureen leivotut sämpylät.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.