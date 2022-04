Varsinais-Suomen Ely-keskus aloittaa Liedossa valtatiellä 10, Hämeentiellä sijaitsevan Lietniemen sillan korjaustyöt tällä viikolla työmaan perustamisella. Korjaustyöt kestävät syyskuuhun saakka. Korjaustöiden aikana kaistanleveyksiä rajoitetaan ja liikenne siirretään yhdelle kaistalle ilta-/yöaikaan. Siltapaikalla töistä aiheutuu haittaa liikenteelle.

Lietniemen silta on Ely-keskuksen mukaan tyypiltään teräsbetoninen holvisilta ja se on valmistunut 1955. Sillan nykyiset reunapalkit, kaiteet ja pintarakenteet uusitaan. Korjausten myötä sillan hyötyleveys kasvaa 9,5 metriin.

Sillan pintarakenteiden purkutyöt aloitetaan alustavasti viikolla 17. Pintarakenteet ja reunapalkki uusitaan vaiheittain puoli kerrallaan. Työvaiheiden mukaan liikenteen käytössä on yksi neljän metrin levyinen kaista tai kaksi kaistaa, joiden leveys on yhteensä hieman alle seitsemän metriä. Liikenteen ollessa yhdellä kaistalla liikenteenohjaus hoidetaan käsiohjauksella tai liikennevaloilla. Nopeusrajoitus on työmaalla 50 km/h tai 30 km/h työvaiheiden mukaan.

Sillan yli kulkee lähes 13 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.