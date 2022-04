Macron ja Le Pen pääsemässä toiselle kierrokselle Ranskan presidentinvaaleissa

Ranskan presidentinvaalien toisella kierroksella ovat ennusteiden perusteella vastakkain istuva presidentti Emmanuel Macron ja äärioikeiston Marine Le Pen.

Suomen aikaa sunnuntai-iltana yhdeksän aikoihin julkaistujen ennusteiden perusteella Macron saisi 28,1–29,7 prosenttia äänistä ensimmäisellä kierroksella. Le Penin äänisaalis oli ennusteiden mukaan puolestaan jäämässä 23,3–24,7 prosenttiin.

Kolmanneksi eniten ääniä oli saamassa laitavasemmiston Jean-Luc Melenchon. Hän oli ennusteiden mukaan nappaamassa 19,8–20,8 prosenttia äänistä.

Vaalien toinen kierros pidetään 24. huhtikuuta.

Pian ennusteiden julkaisun jälkeen puolueensa päämajassa Pariisissa puhunut Melenchon ilmaisi kannattajilleen, ettei näiden kannattaisi äänestää vaalien toisella kierroksella Le Peniä. Melenchonin mukaan yhdenkään äänen ei pitäisi mennä Le Penille.

Kommunistisen puolueen ehdokas Fabien Roussel, vasemmistososialistien Anne Hidalgo, vihreiden Yannick Jadot sekä keskustaoikeistolainen Valerie Pecresse puolestaan ilmoittivat sunnuntai-iltana asettuvansa tukemaan Macronia.

Äärioikeistolainen tv-toimittaja Eric Zemmour sen sijaan kehotti kannattajiaan äänestämään toisella kierroksella Le Peniä.

Le Pen itse kommentoi ennusteita sanomalla, että hän "laittaisi Ranskan kuntoon viiden vuoden kuluessa", mikäli hänet valitaan presidentiksi. Hän myös kehotti ensimmäiselle kierrokselle jäävien ehdokkaiden kannattajia äänestämään toisella kierroksella häntä eikä Macronia.

Keskustaliberaali Macron, 44, hakee vaaleissa toista virkakautta. Hän on ollut vaaleissa ennakkosuosikki, mutta asema on horjunut viime viikkoina, kun Le Penin kannatus on kasvanut. Viimeisimmissä gallupeissa Le Pen on ollut vain muutaman prosenttiyksikön päässä Macronista. Kolmanneksi suosituin ehdokas gallupeissa on ollut Melenchon.

Macron on kampanjoinut vain vähän, koska Ukrainan sota on vienyt hänen huomionsa viime viikkoina. Le Pen taas on pyrkinyt pehmentämään imagoaan ja puhumaan paljon esimerkiksi hintojen noususta.

Macron ja Le Pen olivat vastakkain presidentinvaalien toisella kierroksella viisi vuotta sitten, jolloin Macron vei murskavoiton prosenttilukemin 66,1–33,9.

Äänestysaktiivisuus Ranskan presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella näytti sunnuntaina jäävän tuntuvasti alhaisemmaksi kuin edellisissä vaaleissa vuonna 2017. Alhaisen äänestysinnon arveltiin lisäävän epävarmuutta vaaleissa, joiden tuloksella on suuri merkitys koko EU:n kannalta.

Paikallista aikaa viiteen mennessä (kello 18 Suomen aikaa) äänestämässä oli käynyt 65 prosenttia äänioikeutetuista, mikä oli yli neljä prosenttiyksikköä vähemmän kuin viisi vuotta sitten samaan aikaan.

Viisi vuotta sitten vaalien ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti oli lopulta 77,8. Kaikkien aikojen pohjalukema saavutettiin 2002, jolloin ensimmäisellä kierroksella äänesti 71,6 prosenttia äänioikeutetuista.