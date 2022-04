Nuorisoryhmää epäillään lukuisista ryöstöistä Helsingissä: kävivät muun muassa lastenvaunuja kuljettaneen parin kimppuun

Poliisi epäilee eri ikäisiä poikia lukuisista ryöstöistä Helsingissä. Pääepäillyt ovat 14-, 15-, ja 19-vuotiaat pojat. Lisäksi osassa ryöstöistä on ollut mukana kaksi eri 15-vuotiasta epäiltyä. Nuorin kokonaisuudessa epäilty on 13-vuotias. Teot ovat tapahtuneet vuodenvaihteessa 2022.

Helsingin poliisi on pidättänyt 15- ja 19-vuotiaat pääepäillyt. Pidätetty 15-vuotias poika on myös ollut määrättynä matkustuskieltoon.

Syyteharkintaan siirtyy seitsemän epäiltyä ryöstöä ja oheisrikosta. Rikokset tapahtuivat Helsingissä joulukuun 2021 ja helmikuun 2022 välillä.

Poikia epäillään muun muassa ryöstöstä, törkeästä ryöstöstä sekä pahoinpitelystä, jotka ovat tapahtuneet kauppakeskus Triplassa tai sen läheisyydessä. Ryöstöt kohdistettiin kahteen eri 15-vuotiaaseen poikaan.

Epäillyssä pahoinpitelyssä nuoret puolestaan törmäsivät lastenrattaiden kanssa kulkeneeseen pariskuntaan. Poliisin mukaan toinen epäillyistä ryhtyi huorittelemaan naista, minkä jälkeen tilanne eteni siihen, että poikien epäillään pahoinpidelleen pariskunnan miehen.

Poikia epäillään myös pizzakuskin ryöstöstä, toisen pizzakuskin ryöstön yrityksestä ja pahoinpitelystä, Pukinmäessä tapahtuneesta tutun 15-vuotiaan pojan ryöstöstä sekä Länsisatamassa tapahtuneesta 17-vuotiaan pojan törkeästä ryöstöstä.

Lisäksi yksi rikoskokonaisuuden nimikkeistä on oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa asianomistajan tai todistajan uhkailua. Poliisin mukaan on harvinaista, että epäillyt uhkailisivat asianomistajaa tai todistajia. Maksimirangaistus kyseisestä rikoksesta on kolme vuotta vankeutta.

Poliisin mukaan ryöstöjä tekevät nuorisoryhmät eivät yleensä mene katujengi-käsitteen alle. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss sanoo tiedotteessa, että yleensä kyse on yhdessä rikoksia tekevistä kaveriporukoista. Riski katujengien muodostumiseen on vastaavanlaisissa tapauksissa kuitenkin suuri.

Helsingin poliisi kertoo nuorisoryhmän tutkineen kahtena edellisenä vuonna vuosittain noin 10-20 ryöstöepäilyä. Alkuvuoden 2022 aikana luku on yli tuplaantunut. Poliisilla ei ole tiedossa mitään yksittäistä syytä ryöstöepäilyjen määrän nousuun.