Raskaan ajoneuvon nostotyö haittaa liikennettä ysitiellä

Tiellä 9 Jäkärlän ja Paimalan liittymien välillä on käynnissä raskaan ajoneuvon nostotyö, joka aiheuttaa haittaa liikenteelle. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja nopeusrajoitus on 60 kilometriä tunnissa.

Tieliikennekeskuksen mukaan ajoneuvo nostetaan aiemman onnettomuuden jäljiltä. Työ alkoi kello 13.18 ja jatkuu toistaiseksi.