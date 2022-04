Orpo ja Kristersson esittävät, että Suomen ja Ruotsin on haettava Naton jäseniksi tänä keväänä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo esittää Suomen Nato-jäsenhakemuksen jättämistä mahdollisimman pian eli jo tämän kevään aikana. Näin Suomi olisi Naton virallinen hakijamaa Madridissa kesäkuun lopussa

järjestettävään Nato-huippukokoukseen mennessä. Orpo esittää asiaa yhdessä Ruotsin maltillisen kokoomuksen (Moderaterna) puheenjohtajan Ulf Kristerssonin kanssa kokoomuksen pohjoismaisten sisarpuolueiden puheenjohtajakokouksessa Tukholmassa.

– Suomen ja Ruotsin on haettava Naton jäseneksi mahdollisimman ripeästi, jo tänä keväänä, jotta saamme virallisen hakijamaan statuksen Naton huippukokoukseen mennessä. Virallisen hakijamaan status on turvallisuutta vahvistava signaali jo itsessään. Tästä seuraava vaihe on Naton jäsenmaiden parlamenttien ratifiointi, jota pohjustamme diplomaattisella ja poliittisella tasolla, Orpo sanoo tiedotteessa.

Kokoomus ja Moderaterna perustivat kokouksessaan myös yhteisen Nato-työryhmän. Työryhmän tehtävänä on edistää maiden Nato-jäsenhakemuksia, vaihtaa tietoja parlamenttien välillä sekä edistää Nato-jäsenyyttä myös Suomen ja Ruotsin ulkopuolella.

– Tukholmassa olemme puhuneet voimakkaasti Suomen ja Ruotsin yhtäaikaisen jäsenhakemuksen puolesta. Tämä vahvistaisi jo entuudestaan maittemme välistä läheistä suhdetta. Isompi positiivinen vaikutus olisi kuitenkin pohjoismaiseen yhteistyöhön, sillä tällöin kaikki olisimme Nato-maita. Alueidemme turvallisuus parantuisi merkittävästi, kun voisimme toteuttaa historiallisen läheistä yhteistä puolustuspolitiikka, Orpo sanoo.