Avi harkitsee arviointikäyntiä Tyksiin lakon takia – haluaa selvittää hoitajamäärät normaali- ja työtaistelutilanteessa

TIMO JAKONEN

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri toimitti keskiviikkona Aville tarkat listaukset hoitajien määrästä normaalisti ja lakon aikana. Ylitarkastaja Heikki Mäen mukaan se, paljonko hoitajia on suojatyöhön pyydetty ja paljonko heitä on myönnetty on ministeriölle yksi mittari arvioitaessa tarvetta potilasturvallisuuslaille.