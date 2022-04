VR Groupin hallitus on tänään keskiviikkona, 6.huhtikuuta tehnyt päätöksen idän tavaraliikenteen hallitusta pysäyttämisestä. Päätöksen myötä tavaraliikennettä hoitava VR Transpoint laatii suunnitelman liikenteen alasajamiseksi. Liikenteen alasajossa huomioidaan Suomen huoltovarmuuden tarpeet.

VR tavoittelee liikenteen mahdollisimman nopeaa alasajoa, mutta arvio on, että prosessiin kuluu useita kuukausia.

– Yhtiössä on sodan alusta alkaen työstetty kokonaisarviota sidosryhmät ja huoltovarmuus huomioiden. Työ on nyt saatu näiltä osin päätökseen. Päätöksen valmistelu on ollut valitettavan pitkä ja vaikea prosessi, sanoo VR Groupin vt. toimitusjohtaja Topi Simola.

EU:n pakotteet eivät toistaiseksi estä rautatieliikennettä EU:n ja Venäjän välillä. VR:n kotimaisten asiakkaiden kanssa tekemien tavaraliikennesopimusten purkaminen tulee siten hoitaa sopimuksissa määritellyllä ja asiakkaiden kanssa neuvoteltavalla tavalla. VR tavoittelee liikenteen mahdollisimman nopeaa alasajoa, mutta arvio on, että prosessiin kuluu useita kuukausia.

VR on aiemmin jo kertaalleen keskeyttänyt tavaraliikenteen Venäjälle ja kertonut käynnistävänsä sen uudelleen.

VR Transpointin Suomen ja Venäjän välinen rahti on noin kolmannes rautatiekuljetusten 37 miljoonan tonnin volyymista.