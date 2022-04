Turun Sanomien urheilun ja lukemiston päällikkö Maria Vesterinen on ehdolla vuoden journalistikseksi pomoksi. Vesterinen on vetänyt rapiat kymmenen vuotta urheiluosastoa, hieman vajaat kymmenen vuotta hän on jakanut lukemistosivujen vetovastuun kulttuuritoimituksen päällikön Tuomo Karhun kanssa.

Nyt työ on huomattu myös Turun Sanomien ulkopuolella. Torstaina Suuri Journalistipalkinto -kilpailun järjestämisestä vastaava Sanoma Media Finland julkisti, että Vesterinen on ehdolla vuoden journalistikseksi pomoksi.

Palkintoraadin mukaan Vesterinen on asiantunteva, tavoitteellinen, uudistava ja ihmisläheinen esihenkilö, joka johtaa alaisiaan luontevalla ja kannustavalla tavalla.

Vesterinen itse huomauttaa, että omaa johtamistapaa on vaikea arvioida.

– Mutta toivoisin että minut nähdään reiluna, avoimena ja tietyllä tapaa suorana päällikkönä, mutta silti ystävällisenä. Aina välillä tässä roolissa täytyy hoitaa ikäviäkin asioita ja tekemään ikäviä päätöksiä. Mutta ne täytyisi aina tehdä asioihin perustuen, ja seistä niiden takana, Vesterinen pohtii.

Palkintoehdokkuus yllätti Vesterisen. Hän ei vielä jutuntekohetkellä tiennyt, kuka häntä oli ehdottanut, tai mitkä olivat ehdotuksen perustelut. Silti jo ehdokkuuskin lämmittää mieltä, hän myöntää.

– Suoraan sanottuna saadessani tiedon olin aivan häkeltynyt. Mutta täytyy silti sanoa, että kyllähän se hyvältä tuntuu. Koen, että tässä kiitetään ihan siitä perustyöstä, mistä harvoin itsekään muistaa muita kiittää.

Mikäli aikaa olisi niin kuin mieli tekisi, Vesterinen arveleekin, että hän voisi päällikkönä ideoida nykyistä enemmän ja antaa lisää palautetta alaisilleen.

– Kaiken arjen keskellä palautteesta tulee usein tingittyä, vaikka tietää, että se on ihmisille todella tärkeää. Sekä sitä positiivista palautetta, että jutuntekovaiheessa rakentavampaa palautetta.

Osa Vesterisen alaisista työskentelee Turun Sanomien toimituksessa, osa avustajina. Useamman, erillään olevan toimittajan paketin pyörittäminen on melkoista taiteilua.

– Omien toimittajien kanssa voidaan huikata sermin yli nopeastikin asioista, mutta avustajien kanssa viestittelen pääosin sähköpostikeskusteluilla. Lukemistopuolella taas sivuvastaavat pitävät huolta avustajien yhteydenpidosta enemmän, Vesterinen kuvailee.

Urheiluosastolla Vesterinen on itse enemmän suoraan avustajien kanssa tekemisissä – jos ei päivittäin, niin vähintään viikoittain.

– Koen yhteydenpidon tärkeäksi, ja sen, että avustajistakin pidetään tavallaan huolta, niin että jokainen saa kokea itsensä tärkeäksi. Koska sitähän he meille ovat.

Vesterinen arveleekin olevansa myös jossain määrin huolehtivainen pomo. Toimittajat voivat keskittyä olennaiseen, kun pomo laittaa puitteet kuntoon.

– Heidän ei tarvitse elää epävarmuudessa säätämisen keskellä, Vesterinen tiivistää.

Lukemisto-osaston päällikkyys on jaettu kulttuuritoimituksen päällikön kanssa noin kahdeksan vuotta. Tämän nosti esiin myös palkintoraati, jonka mukaan Vesterinen on hyvä esimerkki osastorajat ylittävästä yhteistyöstä. Vesterinen itse kiittelee kaksikon toimivaa yhteistyötä ja korostaa, että vastuu jaetaan 50–50.

– Vaikka jaettu vastuu ei aina toimi, me olemme saaneet sen näinä vuosina toimimaan, ja ratkaisu on ollut hyvä.

Työyhteisön tuki ja merkitys nousevat Vesterisen puheissa esiin.

– Heti kuultuani ehdokkuudesta ajattelin, ettei tämä ole yksistään minulle, vaan myös jossain määrin työyhteisölle. Tässä roolissa olisi vaikea toimia, ellei olisi työkavereita, jotka osaavat hommansa. Haluan, että heillä on mahdollisuus loistaa siinä, mitä he osaavat parhaiten, Vesterinen toteaa.

