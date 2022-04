Valtatie 8:n varrella Laitilassa palaa ulkorakennus. Sammutustyöt ovat yhä käynnissä, kertoo päivystävä palomestari Riku Koskinen keskiviikkona iltapäivällä kello kahden aikaan.

– Kyseessä on isohko vanha ulkorakennus. Pelastuslaitos on paikalla todennäköisesti alkuiltaan asti, koska koonsa vuoksi rakennus on vaikea sammutettava, Koskinen jatkaa.

Palossa ei ole tapahtunut henkilövahinkoja. Ulkorakennus ei ole ollut aktiivisessa käytössä.

Koskisen mukaan ulkorakennus tulee tuhoutumaan palossa kokonaan, mutta leviämisvaaraa palosta ei ole.

Tarkempi palopaikka on Salontieltä noin 2,9 kilometriä Koveron suuntaan. Liikennekeskus varoittaa Turuntiellä autoilevia huomioimaan pelastustyöt ja -ajoneuvot

Koskinen kertoo, että poliisi tutkii palon syttymissyytä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle kello 12.13.

Pelastuslaitos lähti keskisuurena ilmoitetulle tehtävälle kymmenen yksikön voimin.