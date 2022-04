Turkulaistutkijoiden tuoreet löydökset viittaavat uuden munasarjasyövän alatyypin olemassaoloon, kertoi Turun yliopisto. Tämän alatyypin kasvaimet vaikuttavat vastaavan erityisen hyvin kliinisessä tutkimusvaiheessa olevaan syöpälääkkeeseen.

– Valitettavasti kliinisen hoitokokeen toteuttaminen suomalaisilla syöpäpotilailla on epätodennäköistä johtuen kliinisen lääketieteen tutkimuksen rahoitukseen kohdistuneista merkittävistä leikkauksista, syöpäbiologian professori Jukka Westermarck sanoo tiedotteessa.

Munasarjasyöpä on yksi yleisimpiä naisten syöpätyyppejä. Sille on ominaista, että vaikka alkuvaiheen syöpä vastaa hyvin tavallisiin syöpähoitoihin, syövän uusiutuessa syöpäkasvain on muuttunut vastustuskykyiseksi hoidoille.

– Tästä syystä uusiutuviin kasvaimiin tehoavien hoitojen löytäminen ja keinot määrittää, ketkä potilaista hyötyvät näistä hoidoista, olisi potilaiden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Toisaalta tiedetään, että munasarjasyövässä on molekulaarisia alatyyppejä, jotka reagoivat hoitoihin eri tavalla, Westermarck sanoo.

Molecular Cancer Therapeutics -julkaisusarjassa julkaistu löydös perustuu työryhmän 15 vuotta sitten löytämän CIP2A-proteiinin ilmenemisen eroihin munasarjasyöpäkasvainten välillä. CIP2A:ta ilmennetään suurimmassa osassa munasarjasyövistä, mutta uusien tutkimustulosten mukaan noin 20 prosentilla munasarjasyöpäpotilaista on kasvain, joka ei ilmennä CIP2A-proteiinia. Tutkimusryhmä pyrki lääkeaineseulonnalla löytämään lääkkeitä, jotka erityisen tehokkaasti tappaisivat CIP2A-negatiivisia munasarjasyöpäsoluja.

– Tunnistetun lääkemolekyylin APR-246/Eprenetapopt tehoa on tutkittu eri syöpätyyppien kliinisissä kokeissa, mutta tähän mennessä se ei ole osoittautunut riittävän tehokkaaksi munasarjasyöpäpotilaiden hoidossa. Perustuen näihin uusiin tuloksiin olisikin mahdollista tunnistaa CIP2A-negatiivisen munasarjasyövän alatyypin potilaat ja tutkia, tehoaako APR-246-lääke erityisen hyvin juuri näiden potilaiden kasvaimiin, sanoo Westermarck.

Tutkimus tehtiin tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkijoiden kanssa ja sitä rahoittivat Sigrid Juseliuksen säätiö, Syöpäsäätiöt ja Suomen Akatemia.