Turun ja Kaarinan hautausmaiden hautojen sijaintia voi jatkossa etsiä uudesta hakupalvelusta. Hautakartta.fi -osoitteesta sekä älypuhelinsovelluksena löytyvä palvelu kattaa 107 000 vainajan viimeisen lepopaikan kaikilla seurakuntayhtymän yhdeksällä hautausmaalla. Mukana ovat Katariinan, Kakskerran, Kuusiston, Kärsämäen, Paattisten, Piikkiön ja Turun hautausmaa sekä Maarian hautausmaa ja Maarian kirkkomaa.

Aiemmin yksittäisen haudan etsiminen ilman tarkkoja koordinaatteja on ollut lähes mahdotonta, sillä pelkästään 60 hehtaarin kokoisella Turun hautausmaalla on kymmeniä kilometrejä käytäviä ja yli 40 000 hautaa. Kaikkiaan palvelussa mukana olevilla hautausmailla on noin 56 000 hautaa, joista osa 1800-luvulta tai sitä vanhempia. Haku kattaa 1900-luvulla ja 2000-luvulla kuolleet vainajat. Hausta löytyvät niin niin sanotuissa kertahaudoissa, sukuhaudoissa kuin veteraanilehdossakin sijaitsevat leposijat.

– Sähköiset hautakartat ja hautakirjanpito-ohjelmat ovat olleet yhtymän hautaustoimen henkilökunnan käytössä jo yli 20 vuotta. Nyt käyttöön otetulla uudella sovelluksella voimme yhdistää näiden tietoja palvelemaan myös suoraan suurta yleisöä. Palvelu on varmasti monelle hautausmaalla vierailevalle mieleen, kertoo hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri tiedotteessa.

Palveluun pääsee myös hautausmaiden ilmoitustauluilla olevien QR-koodien kautta. Palvelu toimii kirjoittamalla hakuun vainajan nimen tai sukunimen. Palvelu ehdottaa kaikkia eri Turun ja Kaarinan hautausmailla lepääviä samannimisiä vainajia ja antaa syntymä- ja kuolinvuodet. Haun voi rajata myös suoraan tietylle hautausmaalle.

Hauta ei löydy hausta, jos haudan hallinta-aika on päättynyt, vainaja on kuollut ennen vuotta 1900 tai niin äskettäin, ettei tietoa vielä ole palvelussa. Palvelu päivittyy kuukauden välein. Palvelu toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kartat itsessään ovat suomenkielisiä. Palvelussa toimii myös reitin haku.

Vastaavia palveluja on otettu hiljattain käyttöön myös ainakin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Seinäjoella ja Vaasassa. Turun hautausmaasta tehtiin paperinen ja myös netissä toimiva hautakartta vuonna 2007, kun hautausmaa täytti 200 vuotta. Siinä oli julkisten muistomerkkien lisäksi merkitty kappelit ja sadan tunnetun henkilön haudat. Silloinen hautakartta oli Suomen ensimmäinen.

Uuteen palveluun on tekeillä Turun hautausmaan julkisten muistomerkkien ja hautausmaalla sijaitsevien rakennusten, kuten kappeleiden teemakierros. Myöhemmin on tulossa julkisten henkilöiden hautoihin liittyviä kierroksia ja mahdollisesti muitakin teemakierroksia.

Hautojen hakupalvelun on toteuttanut paikkatiedon osaaja Geometrix Oy yhdessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa.