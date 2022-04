ANNA KONTTISEN KOTIALBUMI

– Kalligrafia on kaunokirjoitusta, jossa sanoista tehdään mahdollisimman kauniita. Se on kuin taidemaalaus. Siinä ei tule koskaan valmiiksi vaan aina voi kehittyä. Joka päivä tekemällä oppii ja kehittyä voi niin kauan kuin on kiinnostunut, toteaa Anna Konttinen.