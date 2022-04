Turulle ja Paavo Nurmi Oy:lle sopimus vuoteen 2029

Turun kaupunki ja Paavo Nurmi Turku Oy solmivat puitesopimuksen, joka ulottuu 2020-luvun loppuun saakka. Vanha sopimus umpeutui vuoden 2021 lopussa. Tarkoitus on, että yhtiön tuottama Paavo Nurmi -tapahtumakokonaisuus monipuolistuu ja laajentuu nykyisestään. Kokonaisuuden lippulaiva on vuosittain kisattava Paavo Nurmi Games. Lisäksi teema on kattanut muun muassa festivaalin, juniorikisat, maratonin, sporttipäivät ja koulukiertueen. Turku tukee kokonaisuutta tänä vuonna 300 000 eurolla.