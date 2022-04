Venäjän sota lyö painetta Suomen valtion kassaan – menokehyksien ylitykseen tulevina vuosina varaudutaan

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.

Vast: ihanaa punavihreät

Mankala kysyy nimimerkiltä Yrittäjä-tj: "Voit varmaan yrittää perustella väitteesi?"



Turha toive. Nimimerkki Yrittäjä-tj on puhdasverinen trolli. Kaikissa hänen viesteissään on tuo sama otsikko. Ja kun hän on trollauksensa esittänyt niin hän katoaa kuin se kuuluisa kaasupäästö Saharaan.