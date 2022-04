Ukrainan puolustusministeriö syyttää Venäjää siviilien teloittamisesta Butshassa, josta venäläisjoukot ovat vetäytyneet – Venäjän sodankäynnin painopisteen arvioidaan siirtyvän Etelä- ja Itä-Ukrainaan

"Mikäli tiedot esimerkiksi Venäjän armeijan pyörillä siirrettävistä krematorioista pitävät paikkansa" Nimimerkki Pyöräilijä on varmaan ihan liekeissä tästä tiedosta, että ihan kokonainen krematorio liikkuu pyörillä. No jääpä hiilijalanjälki pienemmäksi ja tulee hyötyliikuntaa. Olettaen toki, että itse krematoriossa on savukaasun suodatusjärjestelmät asianmukaisesti ajantasalla.

Vast: Butshan murhat todennäköisesti vain jäävuoren huippu

Venäjä ei ole aktiivinen vain Ukrainassa vaan se on ollut ahkerasti mukana myös Syyriassa.

Ja kuinka ollakaan niin siellä on Saydnayan vankila ja vankilaa varten on rakennettu oma krematorio. Noin äkkiseltään kuulostaa oudolta, mutta jos ottaa huomioon että vankilassa hirtettiin tuhansia ihmisiä niin krematorio onkin ihan hyvä ajatus todisteiden hävittämiseen.

Ilmeisesti Ukrainassa homma ei ole oikein pelannut.