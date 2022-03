Raisiossa ja Ruskolla 80 vuotta täyttäneet voivat odottaa soittoa tai varata jo itse ajan neljänteen koronarokotukseen

Myös Raisio tarjoaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti neljättä koronarokoteannosta 80 vuotta täyttäneille sekä kaikille hoivakodeissa asuville iäkkäille. Kaikki rokotettaviin ryhmiin kuuluviin otetaan yhteyttä, mutta ajan saa varata jo myös itse. Raision kaupunki vastaa Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen rokotuksista.

Kotona asuville 80 vuotta täyttäneille soitetaan ja arvion perusteella heille annetaan aika neljänteen koronarokotukseen Ruskon terveysasemalle tai Raisioon Terveysristeykseen.

Soitot tulevat 044 797 -alkuisista puhelinnumeroista. Omaan lähipiiriin kuuluville 80 vuotta täyttäneille henkilöille onkin hyvä kertoa saapuvasta puhelusta ja kehottaa heitä vastaamaan virka-aikana tuleviin puheluihin. Jos puheluun ei pysty vastaamaan, kannattaa odottaa uutta puhelua. Jos rokotettavaa ei tavoiteta useammasta yrityksestä huolimatta, pyritään hänet tavoittamaan soittamalla lähiomaiselle.

Raision kaupunki tiedottaa, että yhteyttä otetaan ainoastaan henkilöihin, jotka ovat jo täyttäneet 80 vuotta. Alle 80-vuotiaiden tulee itse varata aika rokotukseen, kun he täyttävät 80.

Lisäksi kotihoito sopii rokottamisesta omien sekä päiväkuntoutuksen asiakkaiden kanssa, ja omaishoidonkin asiakkaisiin ollaan yhteydessä rokotusajan sopimiseksi. Rokotuksia annetaan myös hoivakodeissa asuville iäkkäille.

Rokotukseen voi myös itse varata ajan verkossa. Puhelimitse raisiolaiset voivat varata ajan Raision terveysasemalta, p. 02 434 3183, ja ruskolaiset Ruskon terveysasemalta, p. 02 4343 150. Kuulovammaisten tekstiviestipalvelu toimii Raision terveysasemalla numerossa 044 797 1358 ja Ruskon terveysasemalla numerossa 044 797 1723.

Kaikki itse varatut rokotusajat ovat Raisioon, mutta niitä voivat varata sekä raisiolaiset että ruskolaiset. Neljänsiä annoksia annetaan myös ilman ajanvarausta Raisiossa Terveysristeyksessä, Juhaninkuja 3, arkisin klo 9–15.30.

Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Myös PCR-testillä varmistetun koronataudin sairastaneelle ja kaksi rokoteannosta saaneelle suositellaan kolmatta rokoteannosta, kun kolme kuukautta sairastetusta taudista tai edellisestä rokoteannoksesta on kulunut. Neljättä rokotetta ei tarvitse, jos on sairastanut PCR-testillä varmistetun koronataudin sekä saanut kolme rokoteannosta.