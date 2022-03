Funikulaari kulkee jälleen Kakolanmäellä – "Funilla on kevättä rinnassa ja vauhtia kiskoilla riittää taas"

Turun liikennekeskus kertoi Twitter-tilillään keskiviikkoaamuna Kakolan funikulaarin palanneen käyttöön. Funikulaari oli poissa käytöstä tasan kolme viikkoa köysistön rikkoutuneen kiristyspyörän takia.

– Täällä Turussa Kakolanmäellä on tämä meidän ikioma rinnehissi funikulaari, joka on toiminnassa jälleen. Funilla on kevättä rinnassa ja vauhtia kiskoilla riittää taas tauon jälkeen, Turun liikennekeskus tviittasi varhain keskiviikkona.