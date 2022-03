Supon mukaan tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että siirtolaisia tai pakolaisia käytettäisiin Suomen rajoilla samaan tapaan vaikuttamisen keinona, kuten viime vuoden lopulla Valko-Venäjän ja Puolan rajalla. Tuolloin Puolan mukaan Valko-Venäjä yritti aiheuttaa selkkauksen maiden välisellä rajalla siirtolaisten avulla.

Sen sijaan pakolaisvakoilusta on tullut pysyvä ilmiö myös Suomessa, Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari toteaa.

Pakolaisvakoilulla tarkoitetaan ulkomaisten viranomaisten pyrkimystä vakoilla ja kontrolloida Suomessa asuvia ihmisiä. Vakoilun kohteet kuuluvat yleensä aiemman kotimaansa poliittiseen oppositioon, etniseen tai uskonnolliseen yhteisöön tai muuhun ryhmittymään, jonka toimintaa vakoileva maa pitää itselleen uhkana.

Pelttari puhui aiheesta tiistaina Suojelupoliisin julkistaessa vuosikirjansa.

Pelttarin mukaan Supon tietoon tulee vuosittain tapauksia, joissa ulkomainen tiedustelupalvelu hankkii tietoa Suomessa asuvista maan nykyisistä tai entisistä kansalaisista.

– Kiina on suurin pakolaisvakoilua harrastava maa Suomessa, mutta tapa kuuluu myös muiden autoritaaristen maiden työkalupakkiin. Tämä on seikka, jonka suhteen on oltava jatkuvasti hereillä, Pelttari tiivistää.

Supo ennustaa pakolaisvakoilun jatkuvan erittäin todennäköisesti Suomessa myös tulevina vuosina. Tiedustelulainsäädännön nojalla Supo voi hankkia tietoa pakolaisvakoilusta ilman rikosepäilyä, jos konkreettinen kansallisen turvallisuuden uhka on olemassa.

Rikosvastuu ei kuitenkaan toteudu samaan tapaan kuten Ruotsissa tai Norjassa. Suojelupoliisi onkin esittänyt jo vuonna 2012 pakolaisvakoilun kriminalisointia.

– Näin turvattaisiin sekä uhrin oikeuksia että Suomen suvereniteettia, Pelttari huomauttaa.

Pelttari muistuttaa, että kaksoiskansalaisten kohdalla Supo tekee kansallisen turvallisuuden kannalta merkittäviin tehtäviin valittavista ihmisistä turvallisuusselvityksen. Sen osana selvitetään myös henkilön ulkomaansidonnaisuudet, eli voivatko henkilön siteet toiseen maahan altistaa hänet työtehtävässään hyväksikäytölle, painostukselle, lahjomiselle tai muulle epäasialliselle vaikuttamiselle.

– Menemättä yksityiskohtiin voi sanoa sen verran, että menettely on osoittanut hyödyllisyytensä.