VSSHP: Lasten ja nuorten koronatapaukset laskussa – maskisuositus loppuu kaikilta peruskoululaisilta

Varsinais-Suomessa on näkyvissä pieniä merkkejä koronatartuntojen vähenemisestä, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Sairaanhoitopiiri muistuttaa, että epidemia on kuitenkin yhä voimissaan.

– Vielä emme kuitenkaan voi olla varmoja, että olisimme päässeet huipun yli, mutta näyttää siltä, ettei epidemialla ole tällä hetkellä voimaa kasvaa. Tästä tiedämme edemmän noin viikon kuluttua, kun näemme kehityksen suunnan pidemmällä aikavälillä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Harri Marttila sanoo tiedotteessa.

Lasten ja alle 20-vuotiaiden nuorten tapausmäärät ovat viime viikkoina vähentyneet, jonka johdosta Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti lieventää maskisuositusta niin, että tiistaista alkaen maskisuositus loppuu kaikilta 1.-9. luokkalaisilta peruskoululaisilta.

– Vaikka maskisuositus loppui maaliskuun aikana 1.-6.-luokkalaisilta, tapausmäärät ovat laskeneet tässä ikäryhmässä maaliskuun ajan, Marttila sanoo.

Samalla luovutaan maskisuosituksesta myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijöille sekä muille näissä työpaikoissa työskenteleville henkilöille.

– Henkilökunta voi kuitenkin halutessaan jatkaa maskin käyttöä työssään. Lisäksi henkilökunnan osalta voi olla tarve käyttää FFP2-tason hengityssuojainta yksilöllisten riskien perusteella, mikäli työterveyshuolto sitä suosittelee työntekijän sairauksien vuoksi, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Tällä hetkellä koronaviruksen ilmaantuvuus on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin oman tilaston mukaan vähän laskenut ja on 1 916 tapausta edeltävien kahden viikon aikana 100 000 henkilöä kohden. Viime viikolla saavutettiin uusi ennätys, kun 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 henkilöä kohden nousi 1 964:ään.

Tutkittujen näytteiden positiivisuusprosentti on samoin kääntynyt pieneen laskuun ja on nyt 52 prosenttia, kun se kaksi viikkoa sitten oli 59.

Valtaosa tartunnoista, noin 80 prosenttia, on omikron 2 -variantin aiheuttamia. Omikron 1-variantin osuus puolestaan pienenee koko ajan.

Yli 60-vuotiaiden tapausmäärät ovat Varsinais-Suomessa 2,5-kertaistuneet kuukauden aikana ja kyseessä on ikäryhmä, joka tarvitsee useimmin sairaalahoitoa koronan vuoksi.

– Tyksin sairaaloissa on tällä hetkellä 44 koronaviruspotilasta, joista alle viisi saa tehohoitoa. 60 vuotta täyttäneiden sairaalahoitoa tarvitsevien koronavirusinfektiopotilaiden määrä on viime viikkoina noussut, Harri Marttila sanoo.

Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on noin 40 koronaviruspositiivista potilasta. Noin kolmanneksella heistä on joku muu syy osastohoitoon koronaviruksen ollessa lisälöydös. Maaliskuussa on toistaiseksi todettu 41 koronavirukseen liittyvää kuolemaa Varsinais-Suomessa, mikä on suurin kuukausittainen määrä koko pandemian aikana.