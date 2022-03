Turun yliopisto kehitti verkkosivuston lapsen kriisitilanteiden ahdistuksen helpottamiseen

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus on kehittänyt aikuisille suunnatun internetsivuston, josta löytyy keinoja lapsen ahdistuksenhallintaan kriisitilanteissa. Sivusto sisältää tietoa ahdistuksesta, ohjeita lapsen kanssa keskustelemiseen ja yksinkertaisia keinoja sekä aikuisen itsensä että lapsen rauhoittamiseen.

– Sodasta ja pakolaisuudesta on tullut eurooppalaista arkea. Tämä koskettaa myös eri-ikäisiä lapsia ja heidän vanhempiaan. Luotettava tieto ja helposti saavutettava, tutkimukseen perustuva ahdistuksen hallinta ovat tärkeitä työkaluja sekä aikuisen että lapsen selviytymisessä, kertovat sivuston sisällöstä vastaavat asiantuntijat, tutkimuskoordinaattori, psykoterapeutti Terja Ristkari sekä psykologi, psykoterapeutti Tarja Korpilahti-Leino.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sivusto on toteutettu suomeksi, ruotsiksi, ukrainaksi ja englanniksi ja pian myös venäjäksi.

Samankaltainen sivusto kehitettiin keväällä 2020, kun perheissä pelättiin koronan vaikutuksia. Sivuston käyttöä tutkittiin, ja vanhempien kokemukset sivuston käytöstä olivat myönteisiä.

Lastenpsykiatrian professori Andre Sourander muistuttaa, että Euroopan kriisitilanne tuottaa lapsiperheille erilaisia tuen tarpeita.

– Ahdistuksenhallinnan perustaitojen harjoittelu riittää tavallisesti silloin, kun lapsi on huolestunut tilanteesta, mutta hänen toimintakykynsä on edelleen hyvä. Mikäli lapsen arkinen toimintakyky on heikentynyt tai hän on traumatisoitunut kokemastaan, tarvitaan asiantuntija-apua, Sourander tiivistää.

Yhdessä selviydytään -internetsivusto kuuluu Voimaperheet-tutkimusryhmän kehittämään digitaaliseen ohjelmaperheeseen. Sivusto on toteutettu osana Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva INVESTiä.