Kauhan silta uusitaan Salossa

Kauhan vanha puinen palkkisilta Salossa maantiellä 2407 uusitaan. Työt alkoivat Raatalantiellä pari viikkoa sitten valmistelevilla töillä ja jatkuvat kiertotien rakentamisella nykyisen sillan viereen. Työt kestävät loppusyksyyn asti.

Yleinen liikenne ohjataan kiertotielle, jonka leveys on viis metriä. Kiertotiellä on käytössä yksi ajokaista ja liikenteenohjaus toteutetaan liikennevaloilla.

Nykyinen Kauhan silta on valmistunut vuonna 1963, eikä sillan peruskorjaaminen ole sen huonokuntoiseen takia enää tarkoituksenmukaista. Uusimisen myötä sillan hyödyllinen leveys kasvaa 8,5 metriin. Uusi silta on tyypiltään teräsbetoninen laattakehäsilta ja se on hieman vanhaa siltaa pidempi.

Liikennemäärä sillalla on noin 1900 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 133 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Hankkeesta vastaa Varsinais-Suomen Ely-keskus ja urakoitsijana toimii Tehan Oy.