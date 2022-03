Hesburger sulkenut vasta yhden yli 40 ravintolastaan Venäjällä ja Valko-Venäjällä – lupasi vetäytyä jo maaliskuun alussa

Hesburger on sulkenut vasta yhden Venäjällä ja Valko-Venäjällä sijaitsevista ravintoloistaan. Yhtiö lupasi vetäytyä molemmista maista jo maaliskuun alussa, mutta toistaiseksi 38 Venäjän ja neljästä Valko-Venäjän ravintolasta lähes kaikki ovat edelleen avoinna.

– Alkuperäistä hitaampi aikataulu on johtunut siitä, että meidän on ollut huomioitava paikallisen henkilökunnan turvallisuus, jos suljemme ravintolat ilman neuvottelua. Olemme seuranneet myös huolestuneena keskustelua kansallistamisesta, Hesburgerin toimitusjohtaja Kari Salmela kertoo.

Hän toteaa tiistaina tulleessa tiedotteessa ymmärtävänsä erittäin hyvin, että hidas poistuminen Venäjän ja Valko-Venäjän markkinoilta on aiheuttanut keskustelua. Salmelan mukaan ravintolat on tarkoitus sulkea mahdollisimman pian.

– Teemme kaikkemme, että saamme ravintoloiden ovet suljettua mahdollisimman pian Venäjällä. Tavoitteena on saada kaikki ravintolat kiinni Venäjällä ja Valko-Venäjällä kesällä.

Hesburgerilla on myös seitsemän ravintolaa Ukrainassa, joista jokainen sijaitsee maan pääkaupungissa Kiovassa. Salmela kertoo yhtiön saaneen tietoonsa, että jokainen sen ukrainalaisista työntekijöistä on edelleen elossa. Ravintolat ovat toistaiseksi suljettuina, mutta paikalliset työntekijät saavat edelleen täyden palkan. Osa työntekijöistä on jopa palannut vapaaehtoisesti suljettuihin ravintoloihin töihin valmistamaan ruokaa paikallisille asukkaille.

– Ruokaa on jaettu ilmaiseksi mm. hoitokoteihin, orpokoteihin, avustustyöntekijöille ja muille kaupunkilaisille. Tällä hetkellä taistelujen vuoksi ruoan jakaminen on keskeytetty, mutta paikalliset työntekijämme haluavat jatkaa ruoan valmistamista ja jakamista, kun taistelut taukoavat, Salmela sanoo.

– Ihailemme kaikkien ukrainalaisten rohkeutta äärimmäisessä tilanteessa. Ajatuksemme ovat ukrainalaisten puolella ja toivomme sydämen pohjasta, että rauha saataisiin takaisin maahan, hän jatkaa.