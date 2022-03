Valmet Automotive teki ennätysmäärän akkuja viime vuonna – akkujen tuotannossa työskentelee jo yli 1000 henkilöä

Valmet Automotive valmisti viime vuonna ennätysmäärän akkuja, sillä kysyntä kasvoi reippaasti. Yritys toimitti asiakkailleen yli 400 000 akkupakettia, mikä tarkoittaa akkujen tuotantomäärän tuplaantumista.

Tuotantoa lisättiin ja tehostettiin kovan kysynnän vuoksi muun muassa laajentamalla Salossa akkutehdasta ja avaamalla akkutehdas Uudessakaupungissa.

Valmet Automotive valmistaa molemmilla tehtaillaan 48 voltin ja korkeajänniteakkuja autoteollisuudelle. Akkujen tuotannosta vastaavan EV Systems -liiketoimintalinjan henkilöstömäärä ylitti jo 1000 työntekijää.

Valmet Automotive on muutamassa vuodessa noussut maailman johtavien akkujen sopimusvalmistajien joukkoon. Yritys on myös järjestelmätoimittaja, jolla on akkujen tuotekehitys-, testaus- ja valmistuspalveluja.

Viime vuonna Valmet Automotive esitteli lisäksi oman Modular Power Pack -akkujärjestelmänsä.