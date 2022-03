Rikolliset kalastelevat yhä Omakannan nimissä pankkitunnuksia ja henkilötietoja

Kela varoittaa liikkeellä olevan edelleen Omakannan nimissä lähetettyjä viestejä ja linkkejä, jotka ohjaavat rikollisten verkkosivustoille. Lisäksi Kelan nimissä on kalasteltu ihmisten pankkitunnuksia ja henkilötietoja.

Kela tiedotti loppuvuodesta 2021 huijauksista, joiden tarkoituksena on päästä käsiksi ihmisten henkilötietoihin ja pankkitunnuksiin. Kun uhri syöttää verkkopankkitunnuksensa huijaussivustolle, rikolliset saavat pääsyn uhrin verkkopankkiin ja voivat varastaa tililtä rahaa. Rikollisten verkkosivuille ohjaavia linkkejä on ollut sosiaalisen median kanavissa ja verkon hakukoneissa. Jotkut ovat saaneet sähköposteja, jossa oleva linkki ohjaa tietojenkalasteluun käytettävälle sivulle. Omakannan nimissä tehdystä tietojenkalastelusta on saatu ilmoituksia myös tämän vuoden aikana.

– Uusia huijauksia tulee koko ajan ja toteutustavat muuttuvat. Ei riitä, että varoo epäilyttäviä viestejä. On otettava tavaksi, että eri palveluihin kirjautuu vain organisaation virallisten verkkosivujen kautta, neuvoo Kelan tietoturvan hallintakeskuksen päällikkö Jouni Ihanus tiedotteessa.

Omakantaan voi kirjautua turvallisesti vain osoitteessa www.kanta.fi ja OmaKelaan osoitteessa www.kela.fi. Kumpaankaan verkkopalveluun ei koskaan pidä kirjautua sähköpostiviestin, tekstiviestin tai hakukoneen kautta saadusta linkistä. OmaKelalla tai Omakannalla ei myöskään ole mobiilisovellusta. Arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta, ei pidä koskaan lähettää sähköpostitse. Kanta-palvelut tai Kela ei koskaan kysy niitä sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Ihanus muistuttaa, että rikollisten ylläpitämät verkkosivut voivat muistuttaa ulkoasultaan Kelan ja Kanta-palvelujen tai muiden viranomaisten verkkosivuja. Huijausviestit ja -sivustot on yhä useammin kirjoitettu hyvällä suomen kielellä.

Huijausten uhreiksi joutuneet voivat ilmoittaa asiasta Kyberturvakeskukselle sekä sille organisaatiolle, jonka nimissä rikolliset ovat kalastelleet tietoja. Vaikka itselle vahinko olisi jo sattunut, voi ilmoittamalla ja varoittamalla estää sen, että sama tapahtuisi muille.