ÅU: Ruokaa ei riitä kaikille leipäjonossa odottaville

Muutama kymmenen ihmistä jää tällä hetkellä ilman ruokaa, jota he ovat jonottaneet Turun Katulähetyksen edessä. Asiasta kertoo Åbo Underrättelser.

Lehden mukaan ei tiedetä, miksi lahjoituksena saadun ruoan ja ruokatarvikkeiden määrä on laskenut viime aikoina. Yhdistyksen menoihin on lisäksi tullut lisärasitteita, kun polttoaineen hinta on noussut. Vapaaehtoiset ajavat hakemaan lahjoituksia eri puolilta kaupunkia.

Yksi lehden haastattelema jonottaja kertoo, että osa jaettavasta ruoasta annetaan Ukrainasta paenneille ja että se vaikuttaa ruokajakeluun.