DN: Tukholman keskustassa ammuskelussa haavoittunut yksi ihminen

Tukholman keskustassa on sattunut ampumistapaus, jossa yksi ihminen on saanut hengenvaarallisia vammoja. Asiasta kertoo mm. Dagens Nyheter.

Lehden mukaan Vasastanin alueella on menossa suuri poliisioperaatio. Ampuminen on tapahtunut sisätiloissa puolen päivän aikaan paikallista aikaa.

Ammuskelussa loukkaantunut on viety sairaalahoitoon. Poliisi etsii yhtä tai useita epäiltyjä, ja rikosnimikkeenä on murhan yritys. Metroliikenne on pysäytetty Odenplanilla kumpaankin suuntaan.