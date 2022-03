Myrsky katkonut sähköt tuhansilta talouksilta Lounais-Suomessa

Ilmatieteenlaitos on antanut Varsinais-Suomeen tuuli- ja tulvavaroituksen. Tuulivaroitus on voimassa tänään lauantaina iltakahdeksaan saakka, kun taas tulvavaroitus astui voimaan lauantaina kello 00.00 ja on voimassa sunnuntaihin kello 22.59 saakka.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, ja tuulen nopeus puuskissa on 20 metriä sekunnissa. Tulvakeskus taas kertoo, että joet voivat tulvia paikoin alavimmille pelloille.

Kello 12.41 Lounais-Suomessa oli Carunan mukaan 2 802 asiakasta ilman sähköä. Eniten sähköttömiä asiakkaita oli Paraisilla, jossa sähkökatkosta kärsi 1 651 taloutta. Liedossa ilman sähköä oli 757 taloutta, Kemiönsaaressa 151, Aurassa 132, Salossa 59 sekä Somerolla 52. Turku Energian mukaan Hirvensalo-Kakskerran alueella oli seitsemän taloutta ilman sähköä.

Myrsky on myös katkonut puita Lounais-Suomen alueella. Lauantain aikana pieniä vahingontorjuntatehtäviä on tullut ainakin Saloon, Säkylään, Maskuun, Turkuun, Lietoon, Naantaliin, Paraisille, Mynämäelle, Paimioon, Raumalle, Ruskolle, Laitilaan, Taivassaloon ja Uuteenkaupunkiin.